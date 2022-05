“GF Vip 7”, chi saranno i due nuovi opinionisti: ecco i nomi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Alfonso Signorini sta già lavorando ai preparativi della nuova edizione del “Grande Fratello Vip”. Tra le tante novità ce n’è una che desta enorme curiosità: è ormai certo che ci sarà una nuova coppia di opinionisti al “GF Vip 7”. “GF Vip 6”, un successo senza precedenti L’ultima edizione del reality show ha mantenuto alta l’attenzione del pubblico dall’inizio alla fine. Oltre ad avere avuto una durata record, da settembre a marzo. I telespettatori hanno incoronato vincitrice Jessica Selassié, una delle tre princess in gara. Ma tutti i personaggi che hanno giocato nel reality hanno contribuito al successo della scorsa edizione: basti pensare a Lulù Selassié o Alex Belli. Intanto sappiamo che le due opinioniste dello scorso anno hanno dato forfait per la nuova edizione. La prima a tirarsi indietro è stata Sonia Bruganelli che ha annunciato da tempo che non ripeterà ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 18 maggio 2022) Alfonso Signorini sta già lavorando ai preparativi della nuova edizione del “Grande Fratello Vip”. Tra le tante novità ce n’è una che desta enorme curiosità: è ormai certo che ci sarà una nuova coppia dial “GF Vip 7”. “GF Vip 6”, un successo senza precedenti L’ultima edizione del reality show ha mantenuto alta l’attenzione del pubblico dall’inizio alla fine. Oltre ad avere avuto una durata record, da settembre a marzo. I telespettatori hanno incoronato vincitrice Jessica Selassié, una delle tre princess in gara. Ma tutti i personaggi che hanno giocato nel reality hanno contribuito al successo della scorsa edizione: basti pensare a Lulù Selassié o Alex Belli. Intanto sappiamo che le due opinioniste dello scorso anno hanno dato forfait per la nuova edizione. La prima a tirarsi indietro è stata Sonia Bruganelli che ha annunciato da tempo che non ripeterà ...

