Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo e quel gesto per prendere le distanze da Lulù Selassié (Di mercoledì 18 maggio 2022) Continuano a tenere insistentemente banco le vicende amorose che riguardano i due ex gieffini dell'ultima edizione, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. E' proprio al Grande Fratello infatti che i due si sono conosciuti e – dopo iniziali tentennamenti da parte di lui – si sono dichiarati amore reciproco. Una volta concluso il game-show però, qualcosa non è andato secondo i piani. Le prime voci di rottura hanno iniziato a circolare su tutti i siti di gossip fino alla conferma arrivata da parte dei diretti interessati. Il nuotatore infatti è stato ospite di Verissimo da Silvia Toffanin a cui ha riportato la sua versione dei fatti. Se Manuel è apparso irremovibile di fronte alla scelta di allontanarsi dalla principessa di Etiopia – tanto da scherzarci su al Maurizio Costanzo Show – lo stesso non è sembrato ...

