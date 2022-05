Gatti chiusi in casa per salvare l'allodola: l'ordinanza manda nel panico i proprietari dei mici (Di mercoledì 18 maggio 2022) Gatti chiusi in casa per tutta l'estate per tutelare un uccello raro durante la stagione riproduttiva. E' quanto hanno stabilito le autorità di Walldorf , città della Germania sudoccidentale con l'... Leggi su leggo (Di mercoledì 18 maggio 2022)inper tutta l'estate per tutelare un uccello raro durante la stagione riproduttiva. E' quanto hanno stabilito le autorità di Walldorf , città della Germania sudoccidentale con l'...

Advertising

IltuttologoLS : RT @Federic60637120: I gatti non possono partecipare alle gare perché russi, le querce non potevano partecipare perché russe, conti chiusi… - Mathias38773310 : RT @Federic60637120: I gatti non possono partecipare alle gare perché russi, le querce non potevano partecipare perché russe, conti chiusi… - Federic60637120 : I gatti non possono partecipare alle gare perché russi, le querce non potevano partecipare perché russe, conti chiu… - miserablelemon : e quando capirete che tenere i gatti sempre e solo chiusi in casa è abuso e non è normale? - umpkket : @reteanimalista Quanti gatti chiusi nell'armadio ritrovati ore dopo che dormivano beati #carogne -