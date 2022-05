Gas in rubli, i paesi che hanno accettato il ‘sistema Putin’ violano le sanzioni? A Bruxelles si cerca di ‘uscirne puliti’ disquisendo ‘sulla forma’ (Di mercoledì 18 maggio 2022) Come è ormai noto, circa un mese fa il presidente russo ha imposto che, dal primo aprile i cosiddetti ‘paesi ostili’ (cioè quanti hanno firmato per le sanzioni alla Russia), debbono pagare la fornitura di gas russo ‘soltanto’ in rubli. Una mossa strategica che ha permesso a Mosca di poter così disporre su una valuta in forte recupero. Ma non solo, Putin ha indicato ‘come’ fare in modo che euro e dollari venissero convertiti in rubli aggirando il coinvolgimento delle banche russe colpite dal blocco dello ‘Swift’: aprire un conto denominato in rubli presso la banca Gazprombank. Gas in rubli: a Bruxelles Timmermans e Gentiloni cercano di ‘far quadrare il cerchio’ per dimostrare che la conversione non viola le sanzioni Un ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 maggio 2022) Come è ormai noto, circa un mese fa il presidente russo ha imposto che, dal primo aprile i cosiddetti ‘ostili’ (cioè quantifirmato per lealla Russia), debbono pagare la fornitura di gas russo ‘soltanto’ in. Una mossa strategica che ha permesso a Mosca di poter così disporre su una valuta in forte recupero. Ma non solo, Putin ha indicato ‘come’ fare in modo che euro e dollari venissero convertiti inaggirando il coinvolgimento delle banche russe colpite dal blocco dello ‘Swift’: aprire un conto denominato inpresso la banca Gazprombank. Gas in: aTimmermans e Gentilonino di ‘far quadrare il cerchio’ per dimostrare che la conversione non viola leUn ...

