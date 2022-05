Gas, il vicepresidente Ue Tiemmermans: “La decisione di Eni viola le sanzioni”. Da venerdì Mosca ferma i flussi verso la Finlandia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nuova puntata della saga europea del pagamento del gas russo. “Pagare in rubli significa violare le sanzioni. Ed è una violazione anche dei contratti stipulati che prevedono in quale valuta pagare. E i contratti indicano euro o dollari, mai rubli”. Lo ha detto il vice presidente della Commissione Ue, Frans Timmermans, rispondendo nel corso della conferenza stampa sul piano RepowerEu ad una domanda sull’apertura di due conti da parte di Eni presso Gazprombank. Bruxelles continua a giocare con le parole verosimilmente per dissimulare il via libera all’adesione del meccanismo chiesto da Mosca. Oltre a Eni hanno già lasciato intendere che aderiranno al nuovo sistema la tedesca Uniper, l’austriaca Omv e la francese Engie. Il punto è che tecnicamente nessuno “paga in rubli”, i soldi versati dalle aziende europee sono euro o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nuova puntata della saga europea del pagamento del gas russo. “Pagare in rubli significare le. Ed è unazione anche dei contratti stipulati che prevedono in quale valuta pagare. E i contratti indicano euro o dollari, mai rubli”. Lo ha detto il vice presidente della Commissione Ue, Frans Timmermans, rispondendo nel corso della conferenza stampa sul piano RepowerEu ad una domanda sull’apertura di due conti da parte di Eni presso Gazprombank. Bruxelles continua a giocare con le parole verosimilmente per dissimulare il via libera all’adesione del meccanismo chiesto da. Oltre a Eni hanno già lasciato intendere che aderiranno al nuovo sistema la tedesca Uniper, l’austriaca Omv e la francese Engie. Il punto è che tecnicamente nessuno “paga in rubli”, i soldi versati dalle aziende europee sono euro o ...

