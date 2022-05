Gas e sanzioni: Bruxelles bacchetta Italia per doppio conto Eni. Von der Leyen: obbligo pannelli solari (Di mercoledì 18 maggio 2022) La bocciatura dell'escamotage di un conto in euro e uno in rubli per non violare le sanzioni Ue per mantenere valore di contratti e forniture, fa riferimento all'Eni. La proposta di von der Leyen è ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 18 maggio 2022) La bocciatura dell'escamotage di unin euro e uno in rubli per non violare leUe per mantenere valore di contratti e forniture, fa riferimento all'Eni. La proposta di von derè ...

Advertising

AngeloCiocca : In Ue ???? ora c'è la strada per pagare il #gas russo senza violare le #sanzioni. Come? Ovvio! Con l’apertura di un c… - fattoquotidiano : La guerra energetica alla Russia pare già sopita. Bruxelles ha fatto sapere che si potrà continuare a pagare il gas… - GuidoDeMartini : ?? GAS RUSSO: L’UNIONE EUROPEA VIENE A PIÙ MITI CONSIGLI ?? ????Gas dalla Russia, ok all'”éscamotage” anti-sanzioni: En… - Mslauria77 : RT @doluccia16: Eni è pronta a pagare il gas alla Russia in rubli. State facendo acqua da tutte le parti con le sanzioni. ?????? - StefanoCervo : RT @GiancarloDeRisi: ????L'apertura di conti per pagare il #gas russo sono una grossa ipocrisia. Per evitare #disoccupati e #recessione è di… -