Gara 2 Playoff Basket: Bologna e Milano vanno sul 2-0, Tortona riprende Venezia (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Virtus Bologna e l’Olimpia Milano sono ad un passo dalle semifinali dopo la Gara 2 Playoff Basket. I campioni d’Italia e i meneghini si portano sul 2-0 dopo aver vinto rispettivamente contro Pesaro(70-51) e Reggiana(91-65). Tutto aperto invece tra Tortona e Venezia con i piemontesi che si portano sull’1-1 grazie al successo per 70-58. Gara 2 Playoff Basket: COSA È ACCADUTO? OLIMPIA Milano-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 91-65 Non c’è storia nemmeno in Gara 2 tra Milano e Reggio Emilia. I padroni di casa impongono la legge del più forte chiudendo il primo quarto sul 27-14, per poi giungere al terzo quarto con un vantaggio di +33. Una vittoria in scioltezza per i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Virtuse l’Olimpiasono ad un passo dalle semifinali dopo la. I campioni d’Italia e i meneghini si portano sul 2-0 dopo aver vinto rispettivamente contro Pesaro(70-51) e Reggiana(91-65). Tutto aperto invece tracon i piemontesi che si portano sull’1-1 grazie al successo per 70-58.: COSA È ACCADUTO? OLIMPIA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 91-65 Non c’è storia nemmeno in2 trae Reggio Emilia. I padroni di casa impongono la legge del più forte chiudendo il primo quarto sul 27-14, per poi giungere al terzo quarto con un vantaggio di +33. Una vittoria in scioltezza per i ...

