Gallerie d’Italia, nel museo napoletano di Intesa Sanpaolo spazi di esposizione triplicati (Di mercoledì 18 maggio 2022) Venerdì 20 maggio alle ore 12 è prevista la conferenza stampa per l’apertura della nuova sede delle Gallerie d’Italia a Napoli in Via Toledo. Saranno presenti i vertici di Intesa Sanpaolo: Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo; Gian Maria Gros-Pietro, Presidente; Giovanni Bazoli, Presidente Emerito, oltre al Ministro Dario Franceschini e il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Gli spazi del museo sono triplicati: in aggiunta al percorso espositivo sulla pittura in ambito meridionale dagli esordi del Seicento ai primi decenni del XX secolo (tra le opere anche il ‘Martirio di Sant’Orsola’ di Caravaggio) si aggiunge anche tutta la collezione di vasi attici e magnogreci della collezione della Banca e un nucleo di opere di arte contemporanea. Le Gallerie ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Venerdì 20 maggio alle ore 12 è prevista la conferenza stampa per l’apertura della nuova sede dellea Napoli in Via Toledo. Saranno presenti i vertici di: Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo; Gian Maria Gros-Pietro, Presidente; Giovanni Bazoli, Presidente Emerito, oltre al Ministro Dario Franceschini e il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Glidelsono: in aggiunta al percorso espositivo sulla pittura in ambito meridionale dagli esordi del Seicento ai primi decenni del XX secolo (tra le opere anche il ‘Martirio di Sant’Orsola’ di Caravaggio) si aggiunge anche tutta la collezione di vasi attici e magnogreci della collezione della Banca e un nucleo di opere di arte contemporanea. Le...

Advertising

VenturiOscar1 : RT @gallerieditalia: Ti aspettiamo alle Gallerie d'Italia di Torino per visitare il nuovo museo con la mostra fotografica di Paolo Pellegri… - mautortorella : RT @gallerieditalia: Ti aspettiamo alle Gallerie d'Italia di Torino per visitare il nuovo museo con la mostra fotografica di Paolo Pellegri… - HankHC91 : RT @FinestreArte: A Torino apre Palazzo Turinetti, quarta sede delle Gallerie d’Italia: il nuovo museo avrà un piano nobile con le collezio… - FinestreArte : A Torino apre Palazzo Turinetti, quarta sede delle Gallerie d’Italia: il nuovo museo avrà un piano nobile con le co… - solops : Inaugurate a Torino le Gallerie d’Italia di Intesa San Paolo in piazza San Carlo -