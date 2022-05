“Fuori dal coro”, testimonianza clamorosa sul vaccino: “Non ho camminato per sei mesi” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “Fuori dal coro“, programma condotto da Mario Giordano su Rete 4. In studio è stata mandata in onda una testimonianza clamorosa sul vaccino Pfizer. Un’intervistata ha infatti dichiarato: “Dopo la vaccinazione non ho camminato per sei mesi“. In questo articolo vi riportiamo le parole espresse sul vaccino nello studio di “Fuori dal coro”. (Continua dopo la foto…) Tutto sulla trasmissione “Fuori dal coro” “Fuori dal coro” è un programma televisivo in onda su Rete 4. La trasmissione è condotta da Mario Giordano e va in onda dal 24 settembre 2018 in prima serata il martedì dallo studio 5 del Centro di ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “dal“, programma condotto da Mario Giordano su Rete 4. In studio è stata mandata in onda unasulPfizer. Un’intervistata ha infatti dichiarato: “Dopo la vaccinazione non hoper sei“. In questo articolo vi riportiamo le parole espresse sulnello studio di “dal”. (Continua dopo la foto…) Tutto sulla trasmissione “dal” “dal” è un programma televisivo in onda su Rete 4. La trasmissione è condotta da Mario Giordano e va in onda dal 24 settembre 2018 in prima serata il martedì dallo studio 5 del Centro di ...

Advertising

PrimeVideoIT : Alla fine abbiamo vinto? No È stato un Eurovision pazzesco? Sciapò Gli host sono stati perfetti? Sciapò L’Italia me… - vitopetrocelli : 'È la volta buona: entro stasera Petrocelli è fuori', assicurano dal Pd e da Italia Viva. Scrive così il cronista… - gippu1 : E' dal 1961-62 che la #Juventus non passa un intero campionato, dalla prima all'ultima giornata, fuori dalle prime… - Glorismentirosa : RT @1lifebizzle: comunque, a prescindere dalla veridicità del “vediamo”, mi commuovo solo al pensiero che lui per la prima volta abbia dett… - LorenzoZL74 : @martinoloiacono Prima spazzola fuori Gelmini ed affini dal partito, meglio è. -