Freni montati male: così padre e figlia morirono in moto (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sandro ed Elisa Prada persero la vita durante un giro in moto. Indagate tre persone per aver assemblato male gli ingranaggi del mezzo

