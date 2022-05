Franco Battiato, stasera il documentario su Rai 1: quando inizia? Orario, ospiti, quante puntate, anniversario (Di mercoledì 18 maggio 2022) stasera, mercoledì 18 maggio, a distanza di un anno dalla morte di Franco Battiato, che ha sconvolto la scena musicale e l’Italia l’intera, Rai 1 manderà in onda un documentario sulla sua storia in prima serata: scopriamo quando va in onda, quando inizia, l’Orario, gli ospiti, quante puntate sono previste e tutti i dettagli utili per... Leggi su donnapop (Di mercoledì 18 maggio 2022), mercoledì 18 maggio, a distanza di un anno dalla morte di, che ha sconvolto la scena musicale e l’Italia l’intera, Rai 1 manderà in onda unsulla sua storia in prima serata: scopriamova in onda,, l’, glisono previste e tutti i dettagli utili per...

