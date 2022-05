Forza Italia, Gelmini contro Berlusconi: «Le ambiguità su Putin fanno male al paese» (Di mercoledì 18 maggio 2022) La ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini contro Silvio Berlusconi. Dopo le dichiarazioni critiche del Cavaliere nei confronti di Joe Biden e dell’invio di armi all’Ucraina, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera l’ex fedelissima va all’attacco su Putin: «Non potevo credere ai miei occhi, quando ho letto quei resoconti. Siamo un movimento politico filo atlantista, europeista, siamo nel Ppe e ci siamo chiamati in passato “Popolo della libertà”, per la quale gli ucraini stanno combattendo. Il tempo di Pratica di Mare purtroppo è finito e oggi ogni ambiguità di filoPutinismo reca danno all’Italia e incrina la necessaria unità del paese. Io sto dalla parte dell’Ucraina, dell’Ue e della Nato. Bene la precisazione, ma mi spiace non ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) La ministra degli Affari Regionali MariastellaSilvio. Dopo le dichiarazioni critiche del Cavaliere nei confronti di Joe Biden e dell’invio di armi all’Ucraina, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera l’ex fedelissima va all’attacco su: «Non potevo credere ai miei occhi, quando ho letto quei resoconti. Siamo un movimento politico filo atlantista, europeista, siamo nel Ppe e ci siamo chiamati in passato “Popolo della libertà”, per la quale gli ucraini stanno combattendo. Il tempo di Pratica di Mare purtroppo è finito e oggi ognidi filoismo reca danno all’e incrina la necessaria unità del. Io sto dalla parte dell’Ucraina, dell’Ue e della Nato. Bene la precisazione, ma mi spiace non ...

