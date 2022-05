Fonderia Azovstal | indiscrezione drammatiche sui marines | come stanno per essere puniti da Mosca

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Stipati in sette autobus, altri 200 soldati ucraini sono stati evacuati ieri dall'di Mariupol e hanno raggiunto la città di Dontesk scortati dall'esercito russo e dalla Milizia Popolare. Tra loro pochi feriti. Il totale, compreso il convoglio già organizzato lunedì notte, è di quasi 700 militari usciti dall'acciaieria. Il loro futuro ora è in bilico. Secondo il Ministro della Difesa ucraino Oleksy Resnikov l'obiettivo è «preservare le vite della guarnigione Mariupol, di cui fanno parte la marina, difesa territoriale, polizia, guardia di frontiera, guardia nazionale, il reggimento Azov», i quali, con le bandiere bianche in mano, hanno semplicemente eseguito l'ordine di resa arrivato da Kiev. LE TRATTATIVE In fase di trattativa con la Russia, avvenuta senza mediazioni, certamente si è discussa la possibilità che possanoscambiati ...