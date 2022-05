Firenze, Jacopo Cellai nuovo coordinatore cittadino di FdI: “Dalla An di mio padre alla sfida con la Meloni” (Di mercoledì 18 maggio 2022) In una conferenza stampa questa mattina a Palazzo Vecchio è stato presentato il nuovo coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia. Jacopo Cellai, consigliere comunale, è il nuovo coordinatore, vice coordinatore vicario Angela Sirello (capogruppo al Quartiere 5), Giovanni Gandolfo e Claudio De Santi vice coordinatori. A presentare la nuova organizzazione territoriale del partito il coordinatore regionale Fabrizio Rossi (vicesindaco di Grosseto), il capogruppo a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi, il vice presidente dell’Assemblea nazionale Paolo Marcheschi, i consiglieri della Città metropolitana Claudio Gemelli e Alessandro Scipioni. Il capogruppo in Consiglio regionale Francesco Torselli era assente per impegni istituzionali. La nomina di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 maggio 2022) In una conferenza stampa questa mattina a Palazzo Vecchio è stato presentato ilcoordinamentodi Fratelli d’Italia., consigliere comunale, è il, vicevicario Angela Sirello (capogruppo al Quartiere 5), Giovanni Gandolfo e Claudio De Santi vice coordinatori. A presentare la nuova organizzazione territoriale del partito ilregionale Fabrizio Rossi (vicesindaco di Grosseto), il capogruppo a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi, il vice presidente dell’Assemblea nazionale Paolo Marcheschi, i consiglieri della Città metropolitana Claudio Gemelli e Alessandro Scipioni. Il capogruppo in Consiglio regionale Francesco Torselli era assente per impegni istituzionali. La nomina di ...

SecolodItalia1 : Firenze, Jacopo Cellai nuovo coordinatore cittadino di FdI: “Dalla An di mio padre alla sfida con la Meloni”… - MassimoNovi : A #SantaMariaaMonte il funerale di Jacopo Varriale, morto sulla Firenze-Pisa-Livorno dopo aver percorso un lungo tr… - francobus100 : Jacopo Varriale, morto a 36 anni andando in contromano sulla superstrada per chilometri - jacopo_di_marco : @graps62 ebbene confesso. ieri sera scossa di terremoto a firenze, mi fiondo giù dal letto e per prima cosa metto… - NaremFox : @Erena39411833 @RickyTR74 @chiesa_ettore @Toni03890305 @jacopo_iacoboni Ok, ma cosa c'entrano le parole di un russo… -