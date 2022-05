Firenze: incendio in azienda chimica a Signa, non ci sono feriti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Firenze, 18 mag. (Adnkronos) - Un incendio, per cause in corso di accertamento, è divampato nella notte, intorno alle 1, in un capannone dell'azienda chimica Rindi a Signa (Firenze), in via Togliatti. Sul posto numerose squadre di vigili del fuoco arrivate da diverse zone della Toscana. Il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, attraverso i social network, ha immediatamente informato la cittadinanza, invitando tutti a non avvicinarsi alla zona dell'incendio. Intorno alle 3 lo stesso Fossi ha fatto sapere, sempre sui social, che le fiamme erano sotto controllo e che erano in corso le operazioni di spegnimento. sono ingenti i danni materiali, mentre non risultano persone ferite. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022), 18 mag. (Adnkronos) - Un, per cause in corso di accertamento, è divampato nella notte, intorno alle 1, in un capannone dell'Rindi a), in via Togliatti. Sul posto numerose squadre di vigili del fuoco arrivate da diverse zone della Toscana. Il sindaco di, Giampiero Fossi, attraverso i social network, ha immediatamente informato la cittadinanza, invitando tutti a non avvicinarsi alla zona dell'. Intorno alle 3 lo stesso Fossi ha fatto sapere, sempre sui social, che le fiamme erano sotto controllo e che erano in corso le operazioni di spegnimento.ingenti i danni materiali, mentre non risultano persone ferite.

