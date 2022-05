Finlandia e Svezia presentano formalmente richiesta di adesione alla Nato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha ricevuto la richiesta formale di adesione all'Alleanza da parte degli ambasciatori di Finlandia e Svezia. "Entrambi avete fatto la vostra scelta, seguendo un percorso democratico. E io... Leggi su europa.today (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il segretario generale della, Jens Stoltenberg, ha ricevuto laformale diall'Alleanza da parte degli ambasciatori di. "Entrambi avete fatto la vostra scelta, seguendo un percorso democratico. E io...

Advertising

TgLa7 : #Nato, #Erdogan: 'Non posso dire sì a #Svezia e #Finlandia - gparagone : Se si agevola l’ingresso di #Svezia e #Finlandia nella #NATO, la fine del conflitto la vediamo col binocolo.… - Agenzia_Ansa : E' cominciata a bordo di una dozzina di autobus l'evacuazione dei soldati ucraini dall'acciaieria Azovstal di Mariu… - Rojname_com : Perché la Turchia non vuole Finlandia e Svezia nella Nato - Tempi - matlink1977 : @Agenzia_Ansa A #Svezia e #Finlandia che aderiscono alla #NATO vorrei dare un paio di consigli: 1- non utilizzate… -