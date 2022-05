Finlandia e Svezia nella Nato: fossi in loro, farei un’analisi costi-benefici (Di mercoledì 18 maggio 2022) di Giuseppe S. Finlandia e Svezia hanno visto in pochi mesi cambiare nettamente la propria opinione sulla neutralità. La Finlandia fa in queste ore formalmente richiesta di ingresso nella Nato. Ricordiamo però che la scelta di neutralità e non schieramento è stata difesa per molti anni, a fronte di un attuale cambiamento di opinione molto repentino. Io penso che questi due paesi dovrebbero meditare di più su costi e benefici dell’ingresso nella Nato. Il beneficio è la protezione da un attacco da parte della Russia. Ciò sembra in realtà a tutti inverosimile, in quanto in Finlandia non ci sono allestimenti di attrezzature militari, non ci sono “neonazisti”, non c’è una popolazione russofona che viene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) di Giuseppe S.hanno visto in pochi mesi cambiare nettamente la propria opinione sulla neutralità. Lafa in queste ore formalmente richiesta di ingresso. Ricordiamo però che la scelta di neutralità e non schieramento è stata difesa per molti anni, a fronte di un attuale cambiamento di opinione molto repentino. Io penso che questi due paesi dovrebbero meditare di più sudell’ingresso. Ilo è la protezione da un attacco da parte della Russia. Ciò sembra in realtà a tutti inverosimile, in quanto innon ci sono allestimenti di attrezzature militari, non ci sono “neonazisti”, non c’è una popolazione russofona che viene ...

