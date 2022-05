Finlandia e Svezia hanno presentato le domande di adesione alla Nato (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Finlandia e la Svezia hanno presentato le rispettive domande di adesione alla Nato: gli ambasciatori dei due Paesi le hanno consegnate al segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg. “Questo è un passo storico in un momento critico per la nostra sicurezza”, ha commentato Stoltenberg. “Speriamo di concludere rapidamente” il processo di adesione, ha aggiunto. Ieri il ministro degli Esteri svedese, Ann Linde, ha firmato la richiesta parlando di “una cosa epocale, inevitabile”, ed esprimendo la convinzione che sia stato fatto “ciò che ritengo sia il meglio per la Svezia”. “Sono felice che abbiamo intrapreso la stessa strada e che possiamo farlo insieme”, ha detto la premier ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lae lale rispettivedi: gli ambasciatori dei due Paesi leconsegnate al segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg. “Questo è un passo storico in un momento critico per la nostra sicurezza”, ha commentato Stoltenberg. “Speriamo di concludere rapidamente” il processo di, ha aggiunto. Ieri il ministro degli Esteri svedese, Ann Linde, ha firmato la richiesta parlando di “una cosa epocale, inevitabile”, ed esprimendo la convinzione che sia stato fatto “ciò che ritengo sia il meglio per la”. “Sono felice che abbiamo intrapreso la stessa strada e che possiamo farlo insieme”, ha detto la premier ...

