Fine del Giro | Biniam Girmay si ritira per il tappo dello spumante in un occhio | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo lo storico trionfo di ieri nella decima tappa deld’Italia, la Pescara-Jesi di 196 km, una brutta notizia per: il 22enne eritreo della Intermarché-Wanty-Gobert non parteciperà oggi all’undicesima tappa, 203 km da Sant’Arcangelo di Romagna a Reggio Emilia, per l’incidente capitatogli durante la premiazione al termine della spettacolare volata di ieri pomeriggio. Ildella bottiglia dilo ha colpito all’, costringendolo ad andare in ospedale a Jesi per alcuni controlli. Sicosì definitivamente dalla competizione. Piccolo contrattempo perdopo il successo nella 10a tappa del #: sul podio durante la premiazione, il...