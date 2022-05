Fifa 22 | estesa di 24 ore la FUT Champions “Weekend League”

Leggi su imiglioridififa

(Di mercoledì 18 maggio 2022) EA Sports ha annunciato, tramite i profili social che a causa dei problemi di connettività che si sono verificati durante la notte fra martedì 17 e mercoledì 18 maggio le finali FUT(ossia la) di questa settimana, saranno estese di 24 ore su tutte le piattaforme (PC, Xbox, Playstation, Stadia) e termineranno pertanto questa volta alle ore 9 di giovedì 19 maggio Players should now be able to connect to EA Servers again.The active FUTFinals event has been extended by 24 hours as a result of this issue.—Direct Communication (@EADirect) May 18, 2022 L'articolo proviene da FUT Universe.