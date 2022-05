Festival di Cannes, i look più belli del red carpet (Di mercoledì 18 maggio 2022) . Star internazionali e look senza tempo. Non sono mancate le stravaganze Ieri, martedì 17 maggio, ha preso il via la 75esima edizione del Festival di Cannes con il consueto red carpet, in cui hanno sfilato star internazionali, ma non solo del cinema anche dello sport e della moda. Questa edizione della kermesse cinematografica durerà 12 giorni ed è ricca di proiezioni, star, party, feste, red carpet, eventi di vari genere e natura. Ci si aspetta anche qualche polemica e molto gossip, ma la prima serata è stata all’insegna dell’eleganza. Vediamo quali sono i look più belli a partire da Julianne Moore. La star di Hollywood, che ha aperto ufficialmente la kermesse indossava un lungo abito nero firmato Bottega Veneta, arricchito da un importante collier di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) . Star internazionali esenza tempo. Non sono mancate le stravaganze Ieri, martedì 17 maggio, ha preso il via la 75esima edizione deldicon il consueto red, in cui hanno sfilato star internazionali, ma non solo del cinema anche dello sport e della moda. Questa edizione della kermesse cinematografica durerà 12 giorni ed è ricca di proiezioni, star, party, feste, red, eventi di vari genere e natura. Ci si aspetta anche qualche polemica e molto gossip, ma la prima serata è stata all’insegna dell’eleganza. Vediamo quali sono ipiùa partire da Julianne Moore. La star di Hollywood, che ha aperto ufficialmente la kermesse indossava un lungo abito nero firmato Bottega Veneta, arricchito da un importante collier di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky a sorpresa al Festival di Cannes: 'Serve un nuovo Chaplin'. Standing ovation per lui che cita Il… - WeCinema : “Il cinema è condividere con gli altri qualcosa a metà tra fantasia e realtà” Dopo 34 anni anni, il Festival di Ca… - TgLa7 : ????#Cannes: #Zelensky a sorpresa si collega alla cerimonia di apertura del #Festival del cinema - mareefuori_ : RT @ginnottonic: Il 26 maggio i miei måneskin al festival di Cannes per presentare il film di Elvis?? - Maur1z1oTw1tter : RT @ImolaOggi: Lo show continua - il presidente dell'Ucraina Zelensky si è collegato in diretta ANCHE con la cerimonia di apertura del 75es… -