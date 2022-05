Fausto Pinna | chi è il marito di Iva Zanicchi | età | origini | lavoro | dove è nato | figli e vita privata

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Iva, ma conosciamo meglio il compagno. La storia d’amore di IvaconIvanel 1967 ha sposato il produttore Tonino Ansoldi, da cui ha suaa Michela Ansoldi, oggi psicologa. Dopo soli 9 anni però i due divorziano. Dieci anni più tardi, Iva incontra e si innamora del produttore, con il quale ha tuttora una relazione stabile. Con, ha rivelato Iva, non si è mai voluta sposare ma lo considera ugualmente un. È la ...

Advertising

Metropolitan Magazine

Dal 1986 il compagno della Zanicchi è il produttore. La Zanicchi vive a Lesmo , in provincia di Monza. Ha posato per PlayBoy , ma ha poi rivelato di essersi pentita di quegli scatti.La cantante non si è mai più sposata, almeno ufficialmente, perché dieci anni dopo il divorzio dal suo primo matrimonio incontra e si innamora di un altro produttore, ovvero. I due ... Iva Zanicchi sul compagno Fausto Pinna: "Siamo ancora attivi sessualmente" Fausto Pinna, oggi 71enne, fa coppia fissa con la sua Iva Zanicchi oramai dal lontano 1986 e, come si suol dire in questi casi, il loro è un legame solido ...A Delia Duran e Alex Belli non è stata fatta la domanda. Antonio Razzi e Maria: “Cena romantica”. Iva Zanicchi e Fausto Pinna: “Cena romantica”. (Gossip e TV) Ne parlano anche altri media Soleil Sorge ...