Farmaci, rimborsabile in Italia anti-artrite psoriasica orale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità in Italia di Rinvoq* (upadacitinib, 15 mg), farmaco che può essere assunto una volta al giorno con e senza metotrexato, per il trattamento di pazienti adulti con artrite psoriasica attiva. Lo rende noto l'azienda biofarmaceutica AbbVie, globale basata sulla ricerca, ricordando che si tratta del primo inibitore orale selettivo e reversibile di Jak approvato per tre indicazioni reumatologiche nell'adulto in Europa: artrite reumatoide, artrite psoriasica e spondilite anchilosante, oltre ad avere - nell'ambito dermatologico - l'indicazione approvata in dermatite atopica. "L'artrite psoriasica è ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) - L'Agenziana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità indi Rinvoq* (upadacitinib, 15 mg), farmaco che può essere assunto una volta al giorno con e senza metotrexato, per il trattamento di pazienti adulti conattiva. Lo rende noto l'azienda biofarmaceutica AbbVie, globale basata sulla ricerca, ricordando che si tratta del primo inibitoreselettivo e reversibile di Jak approvato per tre indicazioni reumatologiche nell'adulto in Europa:reumatoide,e spondilite anchilosante, oltre ad avere - nell'ambito dermatologico - l'indicazione approvata in dermatite atopica. "L'è ...

Advertising

lifestyleblogit : Farmaci, rimborsabile in Italia anti-artrite psoriasica orale - - LocalPage3 : Farmaci, rimborsabile in Italia anti-artrite psoriasica orale - italiaserait : Farmaci, rimborsabile in Italia anti-artrite psoriasica orale -

Talassemia, in Italia 3 milioni di portatori sani "Grazie a trasfusioni e farmaci contro l'accumulo di ferro, la loro aspettativa di vita è molto ... "Di qui - aggiunge - l'importanza di una nuova molecola, rimborsabile in Italia, che consente la ... Beta - talassemia, nuova terapia riduce del 33% le trasfusioni Di conseguenza, anche minori complicanze legate agli effetti collaterali dei farmaci assunti per evitare i danni da accumulo di ferro. Ma la terapia, rimborsabile in Italia da dicembre 2021, riduce ... Adnkronos "Grazie a trasfusioni econtro l'accumulo di ferro, la loro aspettativa di vita è molto ... "Di qui - aggiunge - l'importanza di una nuova molecola,in Italia, che consente la ...Di conseguenza, anche minori complicanze legate agli effetti collaterali deiassunti per evitare i danni da accumulo di ferro. Ma la terapia,in Italia da dicembre 2021, riduce ... Farmaci, rimborsabile in Italia anti-artrite psoriasica orale