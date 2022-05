Fabrizio Corona e Carlos Maria ancora all’attacco contro Nina Moric: “Hai preferito 50mila euro all’amore per tuo figlio. Sparisci per sempre” (Di mercoledì 18 maggio 2022) I rapporti tra Fabrizio Corona, Nina Moric e il loro figlio Carlos Maria si fanno ancora più tesi. L’ex re dei paparazzi, il primo maggio scorso, aveva diffuso un video in cui accusava l’ex moglie di essere entrata senza permesso in casa sua e di aver rubato 50mila euro in contanti. Tesi sostenuta anche dal figlio 19enne della coppia che, accanto al padre, aveva dichiarato: “Ero in casa, nel momento in cui c’è stato il furto ero presente e sono testimone oculare di quello che è successo. Vogliamo giustizia per le cose per cui abbiamo fatto la denuncia”. Nelle scorse ore i profili social collegati ai Corona si sono riempiti nuovamente di accuse nei confronti della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) I rapporti trae il lorosi fannopiù tesi. L’ex re dei paparazzi, il primo maggio scorso, aveva diffuso un video in cui accusava l’ex moglie di essere entrata senza permesso in casa sua e di aver rubatoin contanti. Tesi sostenuta anche dal19enne della coppia che, accanto al padre, aveva dichiarato: “Ero in casa, nel momento in cui c’è stato il furto ero presente e sono testimone oculare di quello che è successo. Vogliamo giustizia per le cose per cui abbiamo fatto la denuncia”. Nelle scorse ore i profili social collegati aisi sono riempiti nuovamente di accuse nei confronti della ...

Advertising

Alessia77382748 : RT @fanpage: Dopo il #Gfvip, le provocazioni di Fabrizio Corona e la scelta di Matteo Ranieri, i #Basciagoni si raccontano ai nostri microf… - fanpage : Dopo il #Gfvip, le provocazioni di Fabrizio Corona e la scelta di Matteo Ranieri, i #Basciagoni si raccontano ai no… - casini_alberto : Re Edoardi IV di Portogallo Fabrizio Corona arrestato in Portogallo Lapo Elkan che parla di Israele e va in Portoga… - EleonoraDAmore : Sophie Codegoni @Sophie_codegoni a Fanpage: “Con @iam_alebasciano sono me stessa”, poi i commenti su Fabrizio Coron… - LocheSilvia : @matteopinci Non per sfiducia nei confronti della categoria, che pure, ahivoi, sarebbe comprensibile, ma sarei curi… -