F1, nessun Gp al posto della Russia: 22 gare nella stagione 2022 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Saranno 22 le gare nella stagione 2022 della F1. Liberty Media, l'organizzazione a capo del Mondiale, ha ufficializzato oggi, mercoledì 18 giugno, che il Gran Premio di Russia, in programma dal 23 al 25 dicembre a Sochi e cancellato a... Leggi su europa.today (Di mercoledì 18 maggio 2022) Saranno 22 leF1. Liberty Media, l'organizzazione a capo del Mondiale, ha ufficializzato oggi, mercoledì 18 giugno, che il Gran Premio di, in programma dal 23 al 25 dicembre a Sochi e cancellato a...

Advertising

carbonandre : In molti hanno scritto delle esercitazioni Nato in Sardegna come di uno sbarco di militari nelle spiagge chiuse ai… - elsorvegliant : @stefystidy @Il_Billa @_special_cla_ Allora a posto, nessun problema - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Il GP della Russia non verrà sostituito: Mondiale da ventidue gare #FormulaOne #GPRussia - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Il GP della Russia non verrà sostituito: Mondiale da ventidue gare #FormulaOne #GPRussia - salvatorecozza1 : RT @sportmediaset: Il GP della Russia non verrà sostituito: Mondiale da ventidue gare #FormulaOne #GPRussia -