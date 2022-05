F1 GP Spagna, Verstappen: “Qui la mia prima vittoria, ho grandi ricordi” (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Abbiamo trascorso una settimana incredibile a Miami, da allora ho avuto del tempo per riposare con la mia famiglia e ora non vedo l’ora di guidare di nuovo a Barcellona. Ho molti bei ricordi su questa pista a partire dalla mia prima vittoria in Formula Uno nel 2016 quando avevo 18 anni”. Così Max Verstappen a pochi giorni dal via del weekend del Gran Premio di Spagna a Barcellona. “Il Circuit de Barcelona-Catalunya è una pista che tutti conosciamo molto bene come Team a causa della quantità di test che abbiamo fatto lì nel corso degli anni, quindi a differenza di Miami, abbiamo una notevole quantità di dati da utilizzare prima della gara. Speriamo di poter mantenere lo slancio delle ultime gare con una partenza pulita da venerdì in poi”, ha commentato l’olandese della Red Bull. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Abbiamo trascorso una settimana incredibile a Miami, da allora ho avuto del tempo per riposare con la mia famiglia e ora non vedo l’ora di guidare di nuovo a Barcellona. Ho molti beisu questa pista a partire dalla miain Formula Uno nel 2016 quando avevo 18 anni”. Così Maxa pochi giorni dal via del weekend del Gran Premio dia Barcellona. “Il Circuit de Barcelona-Catalunya è una pista che tutti conosciamo molto bene come Team a causa della quantità di test che abbiamo fatto lì nel corso degli anni, quindi a differenza di Miami, abbiamo una notevole quantità di dati da utilizzaredella gara. Speriamo di poter mantenere lo slancio delle ultime gare con una partenza pulita da venerdì in poi”, ha commentato l’olandese della Red Bull. ...

