Advertising

EnzoLauria10 : @AnnaritaDiSena Papà buon anima era un Testimone di Geova ce lo vietava... - OvileItalia : RT @pierpi13: testimone di geova? - lupacchiotta71 : RT @pierpi13: testimone di geova? - FolliMax : RT @pierpi13: testimone di geova? - mauropigatz : RT @pierpi13: testimone di geova? -

La Luce di Maria

... e dopo essersi impegnato in un profondo studio della Bibbia, uno di loro ha deciso di abbandonare la condotta di un tempo e di diventaredi. advertisement I Testimoni di, ...Una donna che non è unadiha partecipato a una di queste prime riunioni nella nostra regione invitata da alcuni suoi parenti. Pur essendo diffidente della religione in generale, ha ... Ex Testimone di Geova racconta la sua crisi provocata da Giovanni Paolo II Un odio verso la Chiesa che lo aveva indotto a scegliere i Testimoni di Geova. Il Signore, però, ha scelto di chiamare a sé questo giovane, perché le sue parole sono più potenti di qualsiasi falsa con ...È una situazione speculare a quella che abbiamo affrontato in passato relativa ad un “francobollo in onore dei Testimoni di Geova“. Una fake news basata su un meccanismo di alcune poste nazionali con ...