Ex Milan -Ricardo Kakà è ufficialmente abilitato come allenatore | News (Di mercoledì 18 maggio 2022) Attraverso un post pubblicato su Instagram, Ricardo Kakà ha annunciato di essere ufficialmente abilitato come allenatore di calcio Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 18 maggio 2022) Attraverso un post pubblicato su Instagram,ha annunciato di esseredi calcio

Advertising

PianetaMilan : Ex @acmilan -Ricardo #Kakà è ufficialmente abilitato come allenatore | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : 18 maggio 2014: l'ultima presenza in rossonero di Ricardo Kakà: Il 18 maggio 2014, in occasione di un Milan-Sassuol… - Flatjoker : Ricardo Izecson Dos Santos Leite detto #Kakà Perdona loro perchè non sanno quello che fanno #Milan… - adi_ricardo : Giornata 37 @acmilan vs @Atalanta_BC Tri punti MILAN ??? - TeoBellan : L'ultima vittoria del Milan contro l'Atalanta a San Siro risale al gennaio 2014. Allora finì 3-0 con doppietta di R… -