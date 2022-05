Evacuazioni dalla Azovstal | i filorussi | «I comandanti ucraini ancora dentro» Il Cremlino | «Fuori vivi solo se si arrendono» – Il video

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Sarebbein corso l’evacuazione dei soldatidall’acciaieriaa Mariupol, dove non sarebberousciti ipiù alti in grado del battaglione Azov e dei marines. Lo riporta l’agenzia russa Tass che cita il capo dell’autoproclamata Repubblica di Donetsk, Denis Pushilin. Secondo il portavoce del, Dmitry Peskov, i soldati rimasti all’interno dei cunicoli dell’acciaieria possono uscirese depongono le armi e si». Peskov ha poi ribadito che da parte Ucraina paremancare «la volontà di riavviare davvero i colloqui di pace». I soldati evacuati da lunedì 16 maggio Finora dall’acciaieriasarebbero ...

Sarebbe ancora in corso l'evacuazione dei soldati ucraini dall'acciaieria Azovstal a Mariupol, dove non sarebbero ancora usciti i comandanti più alti in grado del battaglione Azov e dei marines ...... in autostrada, sono tornato anch'io a casamia famiglia". Quanto è stata dura la giornata, ... Lelio e Alberta) mi hanno ringraziato col cuore e 'ironicamente' chiesto se so di altre...Maliar ha ribadito che l’operazione di salvataggio potrà considerarsi conclusa solo quando tutti i soldati ucraini saranno portati fuori dall’impianto, e sopratutto «sotto il controllo ucraino» I sold ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Putin: espansione Nato avrà risposta. Corridoio da Azovstal. LIVE ...