Europa League, Ceferin: «Competizione cresciuta in modo impressionante» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Aleksander Ceferin ha parlato in vista della finale di Europa League in programma questa sera: le sue dichiarazioni Aleksander Ceferin ha così parlato in vista del match tra Eintracht e Rangers, valevole per la finale di Europa League. LE PAROLE – «Il Ramón Sánchez-Pizjuán non è estraneo alle partite di alto profilo, avendo ospitato la finale di Coppa dei Campioni nel 1986. Sono fiducioso che entrambe le squadre e i loro tifosi saranno al top e ci offriranno un'altra notte da ricordare per molti anni a venire. L'Europa League è stata mozzafiato con molte squadre illustri e rimonte spettacolari, dimostrando ancora una volta una crescita impressionante nel fascino della Competizione». L'articolo proviene da Calcio ...

