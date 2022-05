Espulsione diplomatici italiani da Russia, minima apertura per Italia e Francia (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'Espulsione di diplomatici Italiani dalla Russia "in base a un calcolo meramente aritmetico" indica "una minima apertura, pur mantenendo di base la reciprocità" di Mosca nei confronti del nostro Paese. È quanto si evince da un colloquio con fonti di askanews. "Il numero non speculare probabilmente è dovuto al tentativo di tenere in vita alcune funzioni dell'ambasciata", si ipotizza. L'ambasciatore Italiano in Russia Giorgio Starace è stato convocato oggi al ministero degli Esteri russo per annunciare misure di ritorsione per l'Espulsione dei 30 diplomatici russi all'inizio di aprile, decise in seguito ai fatti in Ucraina. Mosca espellerà 24 dipendenti delle missioni diplomatiche ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'didalla"in base a un calcolo meramente aritmetico" indica "una, pur mantenendo di base la reciprocità" di Mosca nei confronti del nostro Paese. È quanto si evince da un colloquio con fonti di askanews. "Il numero non speculare probabilmente è dovuto al tentativo di tenere in vita alcune funzioni dell'ambasciata", si ipotizza. L'ambasciatoreno inGiorgio Starace è stato convocato oggi al ministero degli Esteri russo per annunciare misure di ritorsione per l'dei 30russi all'inizio di aprile, decise in seguito ai fatti in Ucraina. Mosca espellerà 24 dipendenti delle missioni diplomatiche ...

