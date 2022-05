Esportazioni armi: Usa al primo posto col 39%, seconda la Russia col 20% (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Russia rappresenta circa il 20% del mercato globale delle armi, di cui gli Stati Uniti detengono una quota del 39% L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 18 maggio 2022) Larappresenta circa il 20% del mercato globale delle, di cui gli Stati Uniti detengono una quota del 39% L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Esportazioni armi: Usa al primo posto col 39%, seconda la Russia col 20% - lalitapetila : RT @PasqPugliese: E l'Agenzia delle Entrate dovrebbe controllare le esportazioni di #armi? Ma se non controllano nemmeno le Relazioni che s… - andytuit : 'Un semplice “Errata corrige” (..) metodo adottato dalla Presidenza del Consiglio (..) per correggere una serie di… - Namaste180760 : RT @Lia35646494: Per cominciare i due paesi del nord devono smettere di appoggiare il PKK,partito dei lavoratori del Kurdistan,inoltre non… - Lia35646494 : Per cominciare i due paesi del nord devono smettere di appoggiare il PKK,partito dei lavoratori del Kurdistan,inolt… -