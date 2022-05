Erdogan: “Contrari a Svezia e Finlandia in Nato, sostengono terroristi” (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ ”incoerente” che la Svezia chieda il sostegno della Turchia per il suo ingresso nella Nato quando ”sostiene i terroristi dell’Ypg”, le Unità di protezione del popolo curdo in Siria che Ankara considera affiliate al Pkk. E lo stesso vale per la Finlandia. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in una riunione dei deputati dell’Akp al Parlamento di Ankara, spiegando che la Turchia non darà la sua approvazione all’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato finché i due paesi continueranno a sostenere i gruppi terroristici che rappresentano una minaccia diretta per la sicurezza nazionale del paese. ”La Svezia non deve aspettarsi che la Turchia approvi la sua adesione alla ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ ”incoerente” che lachieda il sostegno della Turchia per il suo ingresso nellaquando ”sostiene idell’Ypg”, le Unità di protezione del popolo curdo in Siria che Ankara considera affiliate al Pkk. E lo stesso vale per la. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyipin una riunione dei deputati dell’Akp al Parlamento di Ankara, spiegando che la Turchia non darà la sua approvazione all’adesione diallafinché i due paesi continueranno a sostenere i gruppici che rappresentano una minaccia diretta per la sicurezza nazionale del paese. ”Lanon deve aspettarsi che la Turchia approvi la sua adesione alla ...

