Enzo Miccio, quanto costa assumerlo come wedding planner: la cifra vi stupirà (Di mercoledì 18 maggio 2022) Enzo Miccio è uno dei volti più influenti nel mondo del wedding planner. Ma quanto costa assumerlo? Andiamo a scoprirlo insieme. Il momento del matrimonio è sempre qualcosa di molto atteso. Un giorno che, per molti, deve essere davvero unico e speciale. Insomma, da scolpire nella propria storia personale. Per questo motivo, la figura del wedding planner è sempre più richiesta. Tale professionista si occupa di organizzare davvero tutti i dettagli della cerimonia. Tra i nomi che più spiccano in questo settore c’è quello di Enzo Miccio. Ansa FotoCon il tempo, Enzo Miccio non è visto più solo come wedding ... Leggi su chenews (Di mercoledì 18 maggio 2022)è uno dei volti più influenti nel mondo del. Ma? Andiamo a scoprirlo insieme. Il momento del matrimonio è sempre qualcosa di molto atteso. Un giorno che, per molti, deve essere davvero unico e speciale. Insomma, da scolpire nella propria storia personale. Per questo motivo, la figura delè sempre più richiesta. Tale professionista si occupa di organizzare davvero tutti i dettagli della cerimonia. Tra i nomi che più spiccano in questo settore c’è quello di. Ansa FotoCon il tempo,non è visto più solo...

Advertising

ga_artwork : UFFICIALE: HBO annuncia una serie su ENZO MICCIO #WBDUpfront - ricciosottone : Ho appena visto la prima puntata del nuovo programma di Enzo Miccio ma non mi è piaciuto ?? la parte della trasforma… - eledimarcoo : @aliaepoinonloso chiamo Enzo Miccio - OcchiNerazzurri : Ma chi l'ha consigliato nello Stile Enzo #Miccio? ?????????????#Spalletti - Zela13De : In questo periodo dell’anno esce l’Enzo Miccio che è in me, e vorrei gridare a molti “…ma come ti vesti?…”??????? -