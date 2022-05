Enrico Mentana e Dario Fabbri presi da un “attacco di ridarella”. Così la coppia fa sorridere anche chi guarda (nonostante il tema trattato) (Di mercoledì 18 maggio 2022) Accade all’improvviso, spesso quando non dovrebbe. Nel mezzo di una riunione con il direttore megagalattico, durante una discussione con il partner, al cinema mentre si consuma la scena più strappacuore-strappalacrime del film, oppure mentre si è in diretta tv. La ridarella viene e va. Non si può controllare, anzi, è bene sfogarsi subito perché la risata non vuole essere trattenuta, s’impone impetuosa e ti travolge, facendoti tornare alle medie, con sommo giubilo dell’endorfine. È accaduto a Enrico Mentana e Dario Fabbri. Il conduttore e l’analista politico condividono la diretta pomeridiana sulla guerra, in onda su La7, da ben 83 giorni. “Ora è già tardi ma è presto se tu ne ne vai“. Ritmi serrati, informazioni puntuali, Mentana e Fabbri sanno gestire al meglio questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Accade all’improvviso, spesso quando non dovrebbe. Nel mezzo di una riunione con il direttore megagalattico, durante una discussione con il partner, al cinema mentre si consuma la scena più strappacuore-strappalacrime del film, oppure mentre si è in diretta tv. Laviene e va. Non si può controllare, anzi, è bene sfogarsi subito perché la risata non vuole essere trattenuta, s’impone impetuosa e ti travolge, facendoti tornare alle medie, con sommo giubilo dell’endorfine. È accaduto a. Il conduttore e l’analista politico condividono la diretta pomeridiana sulla guerra, in onda su La7, da ben 83 giorni. “Ora è già tardi ma è presto se tu ne ne vai“. Ritmi serrati, informazioni puntuali,sanno gestire al meglio questa ...

