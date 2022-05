Energia, zero Russia e più rinnovabili. Ecco il piano europeo RePowerEu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il piano era stato abbozzato due settimane dopo l’inizio dell’invasione russa. Nei mesi successivi i Paesi europei hanno lavorato per ridurre la dipendenza dagli idrocarburi russi, guardando altrove per sostituire le importazioni e discutendo sulle misure europee da adottare (con annessi ostacoli e proposte di riforme). Sullo sfondo, la crisi energetica, assieme alla necessità di portare avanti la transizione ecologica secondo il pacchetto Fit for 55 (meno 55% emissioni entro il 2030). Con la versione definitiva del piano RePowerEu, presentato oggi da Ursula von der Leyen, la Commissione ha messo sul tavolo una strategia da 300 miliardi di euro per affrontare tutte queste sfide e abbandonare completamente gli idrocarburi russi entro il 2027. Questo documento sarà la base per il prossimo Consiglio europeo del 30 e 31 ... Leggi su formiche (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilera stato abbozzato due settimane dopo l’inizio dell’invasione russa. Nei mesi successivi i Paesi europei hanno lavorato per ridurre la dipendenza dagli idrocarburi russi, guardando altrove per sostituire le importazioni e discutendo sulle misure europee da adottare (con annessi ostacoli e proposte di riforme). Sullo sfondo, la crisi energetica, assieme alla necessità di portare avanti la transizione ecologica secondo il pacchetto Fit for 55 (meno 55% emissioni entro il 2030). Con la versione definitiva del, presentato oggi da Ursula von der Leyen, la Commissione ha messo sul tavolo una strategia da 300 miliardi di euro per affrontare tutte queste sfide e abbandonare completamente gli idrocarburi russi entro il 2027. Questo documento sarà la base per il prossimo Consigliodel 30 e 31 ...

Advertising

reportrai3 : Da settimane i ministri italiani girano il mondo a caccia di fornitori di gas. Eppure c’è una soluzione a chilometr… - GoogleCloud_IT : . ?? #GoogleCloud presenta il più grande hub #ML al mondo. Alimentato da Cloud TPU v4 Pods, consente a ricercatori e… - EmilianoVerga : RT @ferruccioresta: Su @InfraJournal parliamo di Hydrogen JRP, la Joint Research Platform voluta da @polimi e @FondaPoliMi, in collaborazio… - eugenio_gatti : RT @ferruccioresta: Su @InfraJournal parliamo di Hydrogen JRP, la Joint Research Platform voluta da @polimi e @FondaPoliMi, in collaborazio… - polimi : RT @ferruccioresta: Su @InfraJournal parliamo di Hydrogen JRP, la Joint Research Platform voluta da @polimi e @FondaPoliMi, in collaborazio… -