Energia | von der Leyen | ' con RePowerEu liberi da combustibili russi | massicci investimenti in rinnovabili'

Bruxelles, 18 mag. (AdnKronos) - Con RePowerEu l'Ue "può" liberarsi dalla sua attuale dipendenza dall'importazione di combustibili fossili dalla russia. Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in una dichiarazione alla stampa prima di tre conferenze stampa programmate in rapida successione a Bruxelles per presentare altrettante iniziative. "La guerra di Vladimir Putin - afferma - sta danneggiando i mercati globali dell'Energia. Questo dimostra quanto siamo dipendenti dai combustibili fossili importati" dalla russia. "Dobbiamo ridurre il più rapidamente possibile la nostra dipendenza dalla russia sul piano energetico. Possiamo farlo. Oggi con RePowerEu presentiamo il nostro piano per realizzare ...

