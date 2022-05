Energia, Ue lancia programma "REpowerEU" per stop dipendenza dalla Russia: i punti chiave - Verso obbligo pannelli fotovoltaici su edifici ... (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il programma mira ad accelerare la fine dell'utilizzo dei carburanti fossili in generale, con obiettivi più ambiziosi per le rinnovabili e per l'efficienza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilmira ad accelerare la fine dell'utilizzo dei carburanti fossili in generale, con obiettivi più ambiziosi per le rinnovabili e per l'efficienza ...

Advertising

Tarqinio69 : Energia, Ue lancia programma 'REpowerEU' per stop dipendenza dalla Russia: i punti chiave | Verso obbligo pannelli… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Energia, Ue lancia programma 'REpowerEU' per stop dipendenza dalla Russia: i punti chiave | Verso obbligo pannelli fot… - MediasetTgcom24 : Energia, Ue lancia programma 'REpowerEU' per stop dipendenza dalla Russia: i punti chiave | Verso obbligo pannelli… - LogToGreen : Ue lancia obbligo di pannelli solari per tutti gli edifici - Fabiobros : RT @FraGalli93: Ue lancia obbligo di pannelli solari per tutti gli edifici -