Elvis: Harry Styles conferma che aveva provato a ottenere la parte nel film di Baz Luhrmann (Di mercoledì 18 maggio 2022) Harry Styles, in una nuova intervista, ha raccontato di aver partecipato alle audizioni di Elvis, il film diretto da Baz Luhrmann. Harry Styles ha confermato che aveva provato a ottenere l'iconico ruolo di Elvis Presley nel film diretto da Baz Luhrmann. Il cantautore britannico, ai vertici delle classifiche musicali in tutto il mondo e nel cast di film come Dunkirk e Don't Worry Darling, non è stato però scelto e il regista ha preferito Austin Butler come protagonista del suo film. Intervistato da Howard Stern, Harry Styles ha dichiarato: "Elvis ...

