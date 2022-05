Elton John: il documentario Goodbye Yellow Brick Road sarà distribuito da Disney+ (Di mercoledì 18 maggio 2022) sarà Disney+ a distribuire il documentario Goodbye Yellow Brick Road, diretto da David Furnish e R.J. Cutler, sulla vita e sulla carriera di Elton John. Il documentario Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and The Years That Made His Legend sarà distribuito da Disney+. La piattaforma, inoltre, potrà ottenere i diritti per trasmettere l'ultimo concerto americano della star della musica che andrà in scena al Dodger Stadium nel mese di novembre. Il regista del documentario Goodbye Yellow ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 maggio 2022)a distribuire il, diretto da David Furnish e R.J. Cutler, sulla vita e sulla carriera di. Il: The FinalPerformances and The Years That Made His Legendda. La piattaforma, inoltre, potrà ottenere i diritti per trasmettere l'ultimo concerto americano della star della musica che andrà in scena al Dodger Stadium nel mese di novembre. Il regista del...

