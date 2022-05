Elena Donazzan, chi è l’assessore alle Pari Opportunità del Veneto? Età, fidanzato, marito, figli, laurea, partito, alpini, cosa ha detto, Instagram (Di mercoledì 18 maggio 2022) Elena Donazzan è l’assessore alle Pari Opportunità del Veneto. Donazzan è al centro di una recente polemica mediatica per alcune sue dichiarazioni in difesa degli alpini, accusati di aver molestato svariate donne – sono state raccolte dall’associazione Non una di meno in totale 170 testimonianze in merito – nel corso della loro ultima adunata dei... Leggi su donnapop (Di mercoledì 18 maggio 2022)delè al centro di una recente polemica mediatica per alcune sue dichiarazioni in difesa degli, accusati di aver molestato svariate donne – sono state raccolte dall’associazione Non una di meno in totale 170 testimonianze in merito – nel corso della loro ultima adunata dei...

stanzaselvaggia : Elena Donazzan, assessore regionale per le PARI OPPORTUNITÀ della regione Veneto. Ovviamente Fratelli d’Italia, com… - 15power_less : Roberto Dipiazza (sindaco di #Trieste) Elena Donazzan (assessore alle politiche del lavoro e alle pari opportunità)… - NadiaNarciso2 : RT @Iperbole_: 'Chi getta fango sugli Alpini deve vergognarsi. Se uno mi fischia per strada? Mi fa solo piacere'. Elena Donazzan, Assessor… - giammari59 : RT @AndreaMarano11: @sgomberoCP Luca Zaia: Dimissioni di Elena Donazzan per apologia di fascismo - Firma la petizione! - ugs_ufficiale : RT @ugs_nordest: ?? Le parole pronunciate da Elena Donazzan, assessora regionale veneta di Fratelli d'Italia alle pari opportunità e all'ist… -