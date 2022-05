Eintracht Rangers LIVE: Cerimonia di apertura in corso (Di mercoledì 18 maggio 2022) Allo stadio Sanchez Pizjuan, il match valido per la finale di Europa League 2021-2022 tra Eintracht e Rangers: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Sanchez Pizjuan, Eintracht Francoforte e Rangers Glasgow si affrontano nel match valido per la finale della Europa League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Eintracht Rangers 0-0 Fischio d’inizio ore 21 Migliore in campo: al termine del primo tempo Eintracht Rangers 0-0: risultato e tabellino Eintracht (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Touré, N’Dicka; Knauff, Rode, Sow, Kostic; Kamada, Lindstrom; Borré Rangers (5-4-1): McGregor; Tavernier, Lundstram, Goldson, Bassey, Barisic; Aribo, Jack, Kamara, Kent; ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Allo stadio Sanchez Pizjuan, il match valido per la finale di Europa League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Sanchez Pizjuan,Francoforte eGlasgow si affrontano nel match valido per la finale della Europa League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 Fischio d’inizio ore 21 Migliore in campo: al termine del primo tempo0-0: risultato e tabellino(3-4-2-1): Trapp; Tuta, Touré, N’Dicka; Knauff, Rode, Sow, Kostic; Kamada, Lindstrom; Borré(5-4-1): McGregor; Tavernier, Lundstram, Goldson, Bassey, Barisic; Aribo, Jack, Kamara, Kent; ...

Advertising

gippu1 : Nel giorno della finale di Europa League Eintracht-Rangers è giusto ricordare che l'ultimo gol di un italiano in un… - DiMarzio : #UELfinal | @Eintracht, una finale per tornare a vincere dopo oltre 40 anni - SkySport : EUROPA LEAGUE LA FINALE Eintracht-Rangers Dalle 20.00 Su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K #SkySport #EuropaLeague… - RiccardoTGP : RT @TheGegenPress_: Vi aspettiamo dalle 20:45 in poi con la live reaction della finale di stasera tra #Rangers e #Eintracht ???????? #uel #UE… - Grifoman1 : RT @Grifoman1: FINALE DI EUROPA LEAGUE IN CHIARO SU TV8 Formazioni ufficiali Eintracht Rangers: le scelte degli allenatori I RANGERS DEL… -