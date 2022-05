Eintracht Rangers LIVE | 0-0 Rode sanguinante dopo un brutto scontro di gioco | ma rimane in campo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Allo stadio Sanchez Pizjuan, il match valido per la finale di Europa League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Sanchez Pizjuan,Francoforte eGlasgow si affrontano nel match valido per la finale della Europa League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 1’ Possesso iniziale per l’5’ Bruttissimoditra Lundstram e, con il capitano dell’che prende lo scarpino in faccia e finisce a terra ferendosi e sanguinando copiosamente Migliore in: al termine del primo tempo...