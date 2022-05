Eintracht-Rangers, attesa per l’ultimo atto di Europa League: curiosità e favorita (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Ramón Sánchez-Pizjuán, a Siviglia, è pronto ad accogliere Eintracht Francoforte e Rangers Glasgow per la finale di Europa League. Uno stadio che conosce bene la coppa visto che il Siviglia padrone di casa ne ha in bacheca ben 6, record assoluto. Le due finaliste, invece, vogliono arricchire la propria che oggi, a livello continentale, parla di una Coppa Uefa per i tedeschi, nel 1980, e una Coppa delle Coppe per gli scozzesi nel 1972. L’Eintracht, secondo gli esperti Sisal, parte leggermente favorito a 2,40 rispetto al 2,90 dei Rangers con il pareggio offerto a 3,40. Biancorossi avanti anche per alzare il trofeo vista la quota di 1,75 contro il 2,10 della formazione di van Bronckhorst. Se i supplementari, ipotesi a 3,40, non sono da escludere, appaiono, al momento, più lontani i ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Ramón Sánchez-Pizjuán, a Siviglia, è pronto ad accogliereFrancoforte eGlasgow per la finale di. Uno stadio che conosce bene la coppa visto che il Siviglia padrone di casa ne ha in bacheca ben 6, record assoluto. Le due finaliste, invece, vogliono arricchire la propria che oggi, a livello continentale, parla di una Coppa Uefa per i tedeschi, nel 1980, e una Coppa delle Coppe per gli scozzesi nel 1972. L’, secondo gli esperti Sisal, parte leggermente favorito a 2,40 rispetto al 2,90 deicon il pareggio offerto a 3,40. Biancorossi avanti anche per alzare il trofeo vista la quota di 1,75 contro il 2,10 della formazione di van Bronckhorst. Se i supplementari, ipotesi a 3,40, non sono da escludere, appaiono, al momento, più lontani i ...

SkySport : EUROPA LEAGUE LA FINALE Eintracht-Rangers Dalle 20.00 Su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K #SkySport #EuropaLeague… - DaniloServadei : #UELFinal day!! L'Eintracht di Hasebe e Kamada affronta in quel di Siviglia i Rangers! Nell'Eintracht ci sono due g… - CalcioWeb : #EintrachtRangers, le ultime sulla finale di #EuropaLeague: curiosità e favorita - ServadeiDanilo : Oggi è l'#UELfinal day!! L'Eintracht di Daichi Kamada e Makoto Hasebe affronta in quel di Siviglia i Rangers! In bo… - Sms_Ita : Al Sánchez-Pizjuán va in scena la finale di @EuropaLeague. Una sfida che mette di fronte due realtà alla ricerca… -