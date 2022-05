Eintracht Francoforte-Rangers, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si assegna questa sera il primo trofeo continentale di quest’anno: Eintracht Francoforte e Rangers si affrontano nella finale di Europa League (di seguito le formazioni ufficiali). Nonostante un campionato deludente concluso all’11° posto, i tedeschi hanno disputato un eccellente torneo europeo eliminando squadre quotate come Betis, Barcellona e West Ham. Arrivano così alla terza finale europea della loro storia, in cui vantano un successo in Coppa Uefa battendo il Borussia M’Gladbach nella stagione 1979/80. L’altro atto decisivo, invece, è la finale di Coppa dei Campioni persa 7-3 contro il Real Madrid nell’edizione 1959/60. L’Eintracht ha affrontato gli avversari odierni solo due volte nelle competizioni europee, vincendo entrambi i confronti nella semifinale della stessa Coppa dei ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si assegna questa sera il primo trofeo continentale di quest’anno:si affrontano nella finale di Europa League (di seguito le). Nonostante un campionato deludente concluso all’11° posto, i tedeschi hanno disputato un eccellente torneo europeo eliminando squadre quotate come Betis, Barcellona e West Ham. Arrivano così alla terza finale europea della loro storia, in cui vantano un successo in Coppa Uefa battendo il Borussia M’Gladbach nella stagione 1979/80. L’altro atto decisivo, invece, è la finale di Coppa dei Campioni persa 7-3 contro il Real Madrid nell’edizione 1959/60. L’ha affrontato gli avversari odierni solo due volte nelle competizioni europee, vincendo entrambi i confronti nella semifinale della stessa Coppa dei ...

