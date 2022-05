Edoardo Ferrario al Brancaccio è il Dittatore sanitario

Leggi su tuacitymag

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il 18 e il 19 maggio arriva a Romacon il suo nuovo one man show “Il”, pronto a far ridere a crepapelle il pubblico del Teatro. Lo show ha già registrato diversi sold out in tutta Italia, anche perchéè uno degli stand up comedian più popolari della penisola, che da anni con le sue battute sagaci e irriverenti fa divertire il pubblico televisivo e teatrale. Praticamente da quando, nel 2012 ha iniziato la sua carriera televisiva con Sabina Guzzanti. Ha lavorato in molti programmi su tutte le reti nazionali fra cui Quelli che il Calcio con la Gialappa’s Band e Stati generali con Serena Dandini. In radio è uno dei conduttori di Black Out, lo storico programma di Enrico Vaime su RaiRadio2. Si ...