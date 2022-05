Edith Bruck incontra gli studenti giovedì 27. (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Consorzio dei Servizi Sociali A5 sul tema dei diritti, della non violenza propone in particolare agli studenti delle ultime classi degli Istituti superiori un momento straordinario di confronto e ... Leggi su gazzettadiavellino (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Consorzio dei Servizi Sociali A5 sul tema dei diritti, della non violenza propone in particolare aglidelle ultime classi degli Istituti superiori un momento straordinario di confronto e ...

Advertising

GazzettAvellino : Edith Bruck incontra gli studenti giovedì 27. - ottopagine : Shoah. Gli studenti irpini incontrano Edith Bruck, sopravvissuta ad Auschwitz #Atripalda - irpiniatimes1 : Appuntamento da non perdere con “Il pane perduto” di Edith Bruck: ecco quando - stefanodonno75 : Chi ti ama così di Edith Bruck (Feltrinelli) - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: Oggi dalle 20.30 incontro a Trento (anche in diretta streaming) con Edith Bruck per il festival @siamoeuropa: 'Imparar… -