'Eclissi' è un ritorno alla sua maniera per il rapper Gemitaiz (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lo aveva annunciato lo scorso aprile e aveva fatto uscire anche la title track assieme a un mostro sacro come Neffa: lo scorso venerdì è finalmente uscito "Eclissi", l'ultimo album di Gemitaiz a ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lo aveva annunciato lo scorso aprile e aveva fatto uscire anche la title track assieme a un mostro sacro come Neffa: lo scorso venerdì è finalmente uscito "", l'ultimo album dia ...

Advertising

lily4285461 : @MikiAV8BHarrier … E poi così, il tuo ritorno Eclissi in un qualsiasi mezzogiorno Mi trasformo Cercando luce in fon… - cloudpastelilla : E poi così il tuo ritorno… eclissi in un qualsiasi mezzogiorno - LU_Stregatto : RT @ESA_Italia: Un'eclissi lunare in arrivo (il 16 maggio), il recente anniversario del cinquantesimo di #Apollo16 e (presto) il ritorno su… - vedanama : RT @ESA_Italia: Un'eclissi lunare in arrivo (il 16 maggio), il recente anniversario del cinquantesimo di #Apollo16 e (presto) il ritorno su… - MassimoChiaram7 : RT @ESA_Italia: Un'eclissi lunare in arrivo (il 16 maggio), il recente anniversario del cinquantesimo di #Apollo16 e (presto) il ritorno su… -