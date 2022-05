"Ecco chi sta lasciando la Russia". Retroscena: Xi Jinping scarica il Cremlino, perché la fine di Putin si avvicina (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'atteggiamento di Xi Jinping ha preso alla sprovvista Vladimir Putin. La Russia a guerra iniziata era convinta di poter contare almeno su un alleato, ma ad oggi le certezze svaniscono. D'altronde Pechino non sta facendo nulla per dare una mano a Mosca: non gli compra il petrolio e molte aziende tecnologiche cinesi stanno facendo i bagagli per lasciare il Paese dello zar. Lo stesso Lucio Caracciolo, esperto di geopolitica e fondatore della rivista Limes, aveva delineato uno scenario in cui il presidente russo è sempre più isolato. Le continue sconfitte sul campo ucraino stanno facendo credere a Xi Jinping come a tanti altri che il conflitto non sorride a Putin. "La Russia - confermava Caracciolo - appariva un partner essenziale per la sicurezza della Cina. Gli incredibili ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'atteggiamento di Xiha preso alla sprovvista Vladimir. Laa guerra iniziata era convinta di poter contare almeno su un alleato, ma ad oggi le certezze svaniscono. D'altronde Pechino non sta facendo nulla per dare una mano a Mosca: non gli compra il petrolio e molte aziende tecnologiche cinesi stanno facendo i bagagli per lasciare il Paese dello zar. Lo stesso Lucio Caracciolo, esperto di geopolitica e fondatore della rivista Limes, aveva delineato uno scenario in cui il presidente russo è sempre più isolato. Le continue sconfitte sul campo ucraino stanno facendo credere a Xicome a tanti altri che il conflitto non sorride a. "La- confermava Caracciolo - appariva un partner essenziale per la sicurezza della Cina. Gli incredibili ...

