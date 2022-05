“É sempre mezzogiorno” | girella con gelato alle fragole di zia Cri

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo la ‘pausa romantica’ in compagnia di Angela Frenda, del martedì, zia Cri torna ‘spiccia’ e concreta, con una delle sue ricette dell’ultimo minuto. Oggi, la cuoca romagnola, prepara un dolce estivo, utilizzando ilpreparato da Max Scotti (qui). Ecco laconcon. Ingredienti 5 tuorli, 30 g zucchero, 6 albumi, 75 g zucchero, 85 g farina 00, 45 ml latte, 60 ml olio di semicon, panna montata, 200 g, menta Procedimento Con le fruste elettriche, montiamo a neve gli albumi, aggiungendo pian piano lo zucchero (75 g). Successivamente, a parte, montiamo i tuorli con lo zucchero (30 g). Con la spatola, mescolando ...

